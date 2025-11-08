Calciomercato Lazio, Sarri abbastanza sicuro: questi giocatori a gennaio potrebbero lasciare! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: cinque giocatori verso l’addio a gennaio. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio potrebbe entrare presto nel vivo con diverse operazioni in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono almeno cinque i giocatori biancocelesti che potrebbero lasciare Formello già a gennaio a causa di un rendimento altalenante o di uno scarso impiego da parte di Maurizio Sarri. Le cessioni, oltre a liberare spazio in rosa, potrebbero fornire risorse preziose per intervenire sul mercato in entrata e rinforzare i reparti più in difficoltà.

Mandas e la gerarchia dei portieri

Tra i nomi in bilico c’è quello di Christos Mandas, il giovane portiere greco che, dopo aver trovato spazio con Baroni, è finito ai margini con Sarri. Le prestazioni solide di Ivan Provedel, che ha parato 43 dei 50 tiri subiti in stagione, hanno reso difficile per Mandas ritagliarsi nuove opportunità. Una sua cessione o un prestito durante il prossimo Calciomercato Lazio invernale potrebbe consentirgli di trovare continuità altrove.

Noslin e Dele-Bashiru: futuro incerto

Anche Noslin e Dele-Bashiru figurano tra i possibili partenti. Il primo non ha ancora convinto pienamente lo staff tecnico, mentre il secondo, attualmente fermo ai box per infortunio, potrebbe essere ceduto per liberare un posto a centrocampo. Le loro partenze rappresenterebbero un segnale di rinnovamento all’interno della rosa e permetterebbero alla dirigenza di intervenire con maggiore decisione sul fronte degli acquisti.

Belahyane e Nuno Tavares, due delusioni

Tra i giocatori più deludenti di questa prima parte di stagione spiccano Belahyane e Nuno Tavares. Il centrocampista non è riuscito a imporsi nemmeno nei momenti di emergenza, mentre il terzino portoghese sembra soltanto il lontano parente del calciatore ammirato lo scorso anno, quando aveva già collezionato otto assist in Serie A. Il suo rendimento insufficiente e la clausola che garantisce all’Arsenal il 35% sulla futura rivendita rendono complessa la sua gestione nel Calciomercato Lazio di gennaio.

Lazio, strategie e obiettivi per gennaio

La società biancoceleste guarda quindi con attenzione alle prossime settimane, consapevole che le uscite saranno decisive per poter intervenire con nuovi innesti. L’obiettivo del Calciomercato Lazio invernale sarà ringiovanire e rinforzare la rosa, individuando profili funzionali al gioco di Sarri e capaci di riportare entusiasmo e competitività alla squadra.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO