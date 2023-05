Calciomercato Lazio: Sarri vuole 5-6 colpi con la Champions. C’è una nuova richiesta a Lotito per rinforzare la squadra

Come scrive il Corriere dello Sport la Champions non è solo un traguardo calcistico, è una scialuppa per Lotito. I cinquanta milioni garantiti dalla qualificazione varranno gran parte del budget che metterà a disposizione della nuova Lazio di Sarri. Si sono detti delle cose, ma il presidente ha chiesto di approfondire il piano dopo la Champions.

A Sarri mancano cinque punti per centrare l’obiettivo, chiede cinque colpi per rinforzare la Lazio. Quattro di base per rinforzare attacco e centrocampo: un vice Ciro, un attaccante esterno, due centrocampisti, il nuovo Milinkovic e un mediano. A questa lista si augura di poter aggiungere una mezzala in più di complemento. Ballerebbe anche un sesto acquisto, un difensore centrale o un secondo portiere. Sempre che Pellegrini venga riscattato. Sarri valuta Retegui, Pinamonti, Gimenez e Rafa Silva per l’attacco. Berardi è l’ala dei suoi sogni. A centrocampo pensa a Loftus-Cheek, Torreira e Frattesi. Più il baby Fazzini dell’Empoli. A parte quest’ultimo hanno tutti valutazioni da 20 e più milioni. Cento milioni di mercato non sono credibili. Ai cinquanta milioni della Champions vanno aggiunti i soldi che possono entrare con la cessione di Milinkovic.