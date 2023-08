Calciomercato Lazio: per Rovella è quasi fatta. Ma se la Juve si tira indietro Lotito vira su… Le ultime sulla trattativa coi bianconeri

Il Corriere dello Sport questa mattina torna su un’operazione che parrebbe definita o quasi: quella che porterebbe Pellegrini e Rovella dalla Juventus al calciomercato Lazio.

Pellegrini era fuori dai piani di Allegri, Rovella no. Per questo motivo, ancora ieri sera, secondo alcune indiscrezioni la Signora stava resistendo: sì all’opzione di riscatto e non all’obbligo per la cessione del centrocampista Under 21, ex Genoa, preso nel 2021 con una valutazione di 26 milioni. La Lazio, invece, compra e acquisisce. Non valorizza il patrimonio di altri club, altrimenti si rivolge altrove: per questo per i biancocelesti l’obbligo resta l’unica possibilità per la definitiva fumata bianca.

Ottimismo sull’esito dell’operazione, ma anche cautela. Alle stesse cifre (17-18 milioni più bonus) Lotito sarebbe ancora pronto a riaprire i discorsi per Ricci con il Toro o per Hjulmand con il Lecce, ma solo se saltasse in modo clamoroso e questa mattina il suo passaggio allo Sporting Lisbona.