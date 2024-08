Calciomercato Lazio, in Spagna sono CERTI: nel mirino anche l’attaccante del Siviglia. I dettagli

Calciomercato Lazio, in Spagna ne sono sicuri e rilanciano la notizia: nel mirino dei biancocelesti un giocatore del Siviglia

Stando a quanto svelato da fichero.com, il calciomercato Lazio starebbe guardando anche alla Spagna per trovare il giusto tassello con cui completare il reparto offensivo. Occhi puntati in casa Siviglia e in particolar modo sulla situazione di Isaac Romero.

Il classe 2000 ha da poco rinnovato il proprio contratto con la formazione andalusa, in cui è tra l’altro presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Il problema è che questo acquisto non risolverebbe i problemi di lista, vista la necessità di cedere giocatori “over 22”.