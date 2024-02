Calciomercato Lazio, nuove rivelazioni su Kent: decisione sua, mai stato a Roma. E Lotito...

Calciomercato Lazio, nuove rivelazioni sull’affare sfumato per Ryan Kent: una decisione dell’inglese, mai arrivato in Italia

Il Corriere dello Sport fa oggi nuove rivelazioni sul calciomercato Lazio e il mancato arrivo di Ryan Kent nella Capitale, che ieri sembrava cosa fatta. Smentiti problemi di arretrati e colpa addossata all’esterno inglese, che all’ultimo si è tirato indietro decidendo di continuare a fare panchina in Turchia.

Il giocatore non è mai stato a Roma come si vociferava ieri ed, inoltre, era un’idea nata all’ultimo, col presidente Lotito che aveva deciso di andare contro se stesso pur di regalare un esterno a Sarri. Il patron aveva dichiarato come non ci sarebbero stati acquisti over 25, ma il 27enne inglese, dai numeri non certo entusiasmanti, era pronto a smentirlo.