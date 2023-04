Calciomercato Lazio, la rivelazione di Cassano: da quel che mi risulta Sarri lo vuole a tutti i costi. Lo ha detto l’ex attaccante della Roma

Antonio Cassano nel corso dell’ultima puntata della BOBO TV ha parlato così di Luis Alberto, svelando un’indiscrezione sul calciomercato Lazio.

Penso sia giusto che Luis Alberto lasci la Lazio. Lui ha fatto un sacrificio nell’andare incontro a Sarri. Maurizio ha smozzato un po’ di situazioni, e da quel che mi risulta se va in Coppa dei Campioni ci sarà l’assalto a Zielinksi. È giusto separarsi perché hanno raggiunto un traguardo insieme clamoroso che nessuno immaginava. Da quel che mi risulta, pare che Sarri voglia a tutti i costi Zielinski, e ca**o, Zielinski, Milinkovic, che anche lì c’è un punto interrogativo. Dai via Luis Alberto, non puoi prendere chissà chi. Con i soldi della Champions, la Lazio fa mercato oppure vuole vendere qualcuno per fare anche il mercato? La domanda è quella