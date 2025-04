Calciomercato Lazio, dopo la grande stagione di Nuno Tavares Lotito si è convinto a riscattarlo: i numeri e le cifre dell’operazione

Nuno Tavares potrebbe presto essere a tutti gli effetti un giocatore discusso nel calciomercato Lazio. L’esterno biancoceleste attualmente è in prestito con diritto di riscatto da una delle big four d’Europa: l’Arsenal. Così come Guendouzi, i biancocelesti hanno saputo pescare bene dai Gunners e ora hanno ritrovato in Nuno uno dei terzini più interessanti dell’intera Serie A.

A far discutere sono i termini di acquisto, in quanto le casse capitoline dovranno versare solo 5 milioni ai londinesi per aggiudicarsi il talento portoghese, con un contratto che, stando alle parole dell’esperto di mercato, sarà esteso al 2029. Numeri incredibili per un giocatore che ha saputo dimostrarsi all’altezza di un campionato arduo come quello italiano.