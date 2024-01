Rinnovo Provedel, nessun dubbio sul futuro del portiere della Lazio: Lotito pronto ad accontentarlo sul prolungamento

Come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è nessuna preoccupazione in casa Lazio per il rinnovo di Ivan Provedel.

Lotito è pronto a prolungare il contratto del calciatore fino al 2028 con raddoppio dell’attuale ingaggio da 1.3 milioni, bonus inclusi.