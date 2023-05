Calciomercato Lazio, si complica il rinnovo di Pedro: ecco cosa succede

Calciomercato Lazio, crescono i dubbi sul rinnovo di Pedro: lo spagnolo è tentato dal ritorno in Spagne e anche Lotito non appare convinto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi che sta monopolizzando il calciomercato Lazio è quello relativo al rinnovo di Pedro. Il prolungamento, che fino a qualche settimana fa sembrava scontato soprattutto in relazione alla quasi certa qualificazione in Champions League, potrebbe saltare.

L’esterno è tentato dal ritorno in Liga e ha al momento rifiutato le proposte di Arabia Saudita ed MLS perchè vorrebbe restare in Europa. Dal canto suo anche il club biancoceleste sta riflettendo vista la voglia di svecchiare ulteriormente la squadra: nonostante il ruolo di leader indiscusso all’interno dello spogliatoio, i 36 anni di Pedro non aiutano in questo senso. Le prossime settimane saranno decisive.