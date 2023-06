Lazio-Pedro, rinnovo definito. E spunta il retroscena sul bonus alla Roma

Calciomercato Lazio, definito il rinnovo di Pedro fino al 2025: lo spagnolo rinuncia a metà del bonus pattuito con la Roma

Il calciomercato Lazio vedrà a breve l’annuncio del rinnovo di Pedro, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riferisce Il Messaggero infatti, lo spagnolo ha trovato l’accordo con la società biancoceleste per un prolungamento fino al 2025 con ingaggio di poco superiore ai 2 milioni di euro, bonus inclusi.

Pedro rinuncerà anche alla metà del bonus da 700mila euro che la Roma gli avrebbe dovuto versare in caso di mancato nuovo accordo oltre la scadenza del 2023 entro il prossimo 10 settembre: Sarri si gode l’ex Barcellona.