Rinnovo Luis Alberto, il Mago aspetta un segnale da Lotito: serve quel rilancio

Calciomercato Lazio, resta in piedi la trattativa per il rinnovo di Luis Alberto: il Mago si attende un gesto forte da Lotito

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Lazio, o perlomeno gran parte di esso, ruoterà intorno alla questione legata al rinnovo di Luis Alberto. In scadenza a giugno del 2025 con un ingaggio da circa 2.8, il Mago nelle scorse settimane ha ricevuto un’offerta faraonica da 8 milioni di euro per 4 anni (con opzione per il quinto) dal Qatar.

L’ex Liverpool l’ha messa in standby perchè Lotito gli ha promesso di rinnovargli il contratto fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione più bonus, in sostanza equiparandolo ai big della rosa, Immobile e Milinkovic. Al momento però non c’è stato nessun passo concreto: la Lazio comincia ad interrogarsi di fronte alla possibilità di rinnovare per 4 anni il contratto di un calciatore che ne compirà 31 a settembre. L’addio, soprattutto se dovessero arrivare proposte da almeno 20 milioni. non è assolutamente improbabile.