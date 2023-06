Calciomercato Lazio, contatto Lotito-Luis Alberto: il punto sul rinnovo

Calciomercato Lazio, Luis Alberto ribadisce la propria richiesta a Lotito per quanto riguarda il rinnovo: la risposta del patron

Come riporta Il Messaggero, Luis Alberto, negli ultimi giorni, ha ribadito a Claudio Lotito la propria posizione in merito al rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2025.

Forte della maxi offerta dal Qatar, che potrebbe portare ad una dolorosa cessione nel calciomercato Lazio, il Mago ha chiesto al patron un prolungamento fino al 2028 a 4 milioni bonus inclusi, ovvero lo stesso stipendio percepito da Immobile che al momento risulta essere il più pagato della rosa.