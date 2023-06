Luis Alberto di parola, aspetta la Lazio per l’adeguamento: ma spunta una nuova squadra

Calciomercato Lazio, Luis Alberto dà priorità ai biancocelesti per il rinnovo ma spunta l’Al Hilal: le ultime

In casa Lazio si attende ancora la risoluzione della vicenda legata a Luis Alberto. Come riferito dal Corriere dello Sport, lo spagnolo ha apprezzato l’offerta di Lotito di un rinnovo fino al 2027 da 4 milioni netti a stagione, bonus inclusi.

In questo senso il Mago ha messo in standby la clamorosa offerta dell’Al Duhail (40 milioni spalmati in 5 anni) ma nelle ultime ore sarebbe spuntata un’offerta molto simile dell‘Al Hilal: i prossimi giorni saranno decisivi.