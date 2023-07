Rinnovo Felipe Anderson, è stallo? Cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste c’è ancora da risolvere il tema legato al rinnovo di Felipe Anderson: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Lazio c’è ancora da risolvere la grana legata al rinnovo di Felipe Anderson. Il brasiliano è in scadenza nel 2024 e da febbraio in poi potrebbe accordarsi gratis con qualsiasi club.

Al momento c’è stallo tra le parti ma Lotito, che nel fine settimana arriverà ad Auronzo, vuole accelerare e proporre al brasiliano il prolungamento fino al 2027 a cifre simili a quelle percepite in Premier.