Calciomercato Lazio, non solo Zaccagni: l’obiettivo è blindare gli esterni

In casa Lazio, con il calciomercato di gennaio che è ormai a dir poco alle porte tiene banco la questione rinnovi.

Il club, oltre a blindare Zaccagni, pensa anche a Pedro e Felipe Anderson. I biancocelesti non intendono mollare lo spagnolo e anzi vorrebbero convincerlo a restare. Per il brasiliano sarebbe invece pronto un prolungamento con ritocco dell’ingaggio. Insomma, gli esterni non si toccano.