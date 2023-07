Mercato Lazio, rilancio per Ricci nella notte: decide Cairo

Calciomercato Lazio, nella notte Lotito ha rilanciato per Ricci avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del Torino: decide Cairo

Come riferito da Sportitalia, nella notte Claudio Lotito ha rilanciato con il Torino per Samuele Ricci, grande obiettivo del calciomercato Lazio per il centrocampo,

Con la nuova offerta Lotito ha superato i 20 milioni comprensivi di bonus, avvicinandosi alla richiesta di 25 di Cairo: sono ore febbrili.