Calciomercato Lazio, Sarri chiaro con Lotito: il tecnico ha chiesto questo

Calciomercato Lazio, Sarri chiaro con Lotito: con la qualificazione in Champions servono quattro acquisti. Lotito pronto ad accontentarlo

Maurizio Sarri non ha dubbi su quelle che sono le esigenze del prossimo calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, con la qualificazione in Champions League, ai biancocelesti serviranno quattro acquisti: due centrocampi e due attaccanti (esterno e vice Immobile).

Lotito ha recepito e annotato: nei limiti del budget a disposizione, il patron è pronto ad accontentare il tecnico.