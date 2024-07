Calciomercato Lazio, interesse del Cagliari per quel centrocampista

Calciomercato Lazio, il Cagliari guarda in casa biancoceleste per il centrocampo: la richiesta del club e del calciatore

Il Cagliari guarda in casa Lazio per il calciomercato: come riportato da La Nuova Sardegna, la squadra di Nicola sta cercando Danilo Cataldi per il centrocampo.

I sardi stanno valutando la fattibilità dell’operazione, ma rimangono alcune incognite: da una parte la volontà del giocatore – che al momento è tra i candidati ad indossare la fascia da capitano – le richieste elevate dell’ingaggio e poi anche quelle dei biancocelesti per lasciarlo partire.