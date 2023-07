Retroscena Berardi: Lazio messa in secondo piano. Vuole una di queste tre squadre

Calciomercato Lazio, Domenico Berardi si allontana dal club biancoceleste: l’esterno vuole una tra Milan, Inter e Juve

Se ad inizio giugno il nome di Domenico Berardi sembrava uno dei più caldi in entrata per il calciomercato Lazio, ad oggi, come riferito dal Corriere dello Sport, la pista si sta raffreddando.

L’esterno infatti avrebbe messo la Lazio in secondo piano chiedendo a Lotito un ingaggio da 4 milioni di euro che si aggiunge alla richiesta di 30 del Sassuolo. L’obiettivo del ragazzo, 29 anni ad agosto, sarebbe infatti quello di approdare in una tra Milan, Inter e Juve. Altrimenti, salvo offerte irrinunciabili, resterà in Emilia.