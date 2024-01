Calciomercato Lazio, rebus sul rinnovo di Felipe Anderson: Moretto e Romano fanno il punto della situazione sulle intenzioni del brasiliano

Felipe Anderson ancora non ha deciso se rimarrà alla Lazio o lascerà la Capitale a parametro zero a giugno. A fare chiarezza sono intervenuti i due esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, sul canale Twitch di SOSFantacalcio. Queste le parole di Moretto a riguardo: “La Juventus resta molto attenta e sta continuando a lavorare su Felipe Anderson. Il suo rinnovo è assolutamente bloccato. La Juventus c’è da ormai fine novembre/inizio dicembre. I dialoghi continuano, dall’inizio di febbraio i bianconeri proveranno a strappare la firma del brasiliano in vista di giugno. Continuo a trasmettere ottimismo da questo punto di vista”.

La situazione tra Felipe Anderson e la Juventus. 👇🇧🇷 pic.twitter.com/yXP0cYCRwI — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 26, 2024

E Romano conferma: “A me hanno detto la stessa cosa: la Juventus e Felipe Anderson vanno nella stessa direzione”.