Calciomercato Lazio, al Real piace Milinkovic e nell’affare potrebbe rientrare James Rodriguez

Calciomercato Lazio, dalla Spagna fanno sapere dell’interesse del club di Florentino Perez per Milinkovic

La notizia arriva direttamente dalla Spagna. Il sito Don Balon riporta infatti di un forte interesse del Real Madrid per il Sergente Milinkovic. Zidane sarebbe innamorato del serbo che però, come spesso accaduto in passato, è uno dei pilastri della Lazio e che Lotito non lascerà andare se non davanti ad un’offerta irrinunciabile.

Secondo quanto riportato sempre dal portale i Blancos offrirebbero alla Lazio 70 milioni più l’inserimento nell’affare di James Rodriguez, pallino estivo del Napoli. Solo suggestione? Possibile, certo è che ogni discorso di calciomercato verrà rimandato all’estate.