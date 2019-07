LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti sulle trattative del 6 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Non può fermarsi il calciomercato Lazio. Continuano serrate le trattative e ora dopo ora potrebbero giungere importanti aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Milinkovic. Ore decisive anche per gli altri colpi in entrata come Manuel Lazzari dalla Spal e Jony. E poi c’è da capire il futuro di Stefan Radu. Ecco la diretta live a cura della redazione di lazionews24.com con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato della Lazio:

AGGIORNAMENTO ORE 18 – Asse Salerno-Roma, non mancano gli affari tra i due club. Cristiano Lombardi dovrebbe vivere una nuova stagione in prestito, ma questa volta all’ombra dell’Arechi. Per Andrè Anderson, dipenderà molto dalla volontà del mister Ventura: all’italo-brasiliano non dispiacerebbe un altro campionato in Campania (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA).

AGGIORNAMENTO ORE 17 – Importanti novità arrivano sul ‘fronte Milinkovic’. Secondo ‘Marca’, il Manchester United avrebbe già pronta l’offerta per il ‘Sergente (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA). Secondo il ‘The Sun’, invece, l’agente del centrocampista sarebbe volato in Inghilterra per avere un colloquio con la dirigenza del club inglese (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA).

JONY E LAZZARI – Dopo Adekanye e Vavro, la Lazio vuole regalare a mister Inzaghi altri due colpi prima di iniziare il ritiro di Auronzo (12 luglio). Come riferito dal Corriere dello Sport, entro mercoledì effettuerà le visite mediche Manuel Lazzari, in arrivo dalla Spal. Il presidente Lotito ha trovato l’accordo lunedì scorso con il suo collega Mattioli. Si sta discutendo sulle modalità di pagamento. Lo stesso discorso vale per Jony del Malaga, ultimi dettagli da definire. Sbarcherà giusto in tempo per andare ad Auronzo.

FUTURO RADU – Il difensore è sul mercato e rischia di non andare in ritiro. Secondo il Corriere dello Sport, avrebbe rifiutato le offerte di Parma e Torino. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atalanta. Non è chiaro se abbia detto di no o ci stia ancora pensando. La Lazio intanto pensa già al suo sostituto che potrebbe essere Hinteregger dell’Augsburg, valutazione intorno ai 15/18 milioni.