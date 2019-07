Milinkovic, il procuratore nei prossimi giorni incontrerà la Lazio: la situazione

Milinkovic e il suo agente Kezman sono attesi a Roma la prossima settimana: previsto un summit con il ds Tare

Il futuro di Milinkovic è sempre più un’incognita. Un anno dopo la storia si ripete ma, questa volta, il finale potrebbe cambiare. Davanti a certe cifre la Lazio non può dire di no, Lo sa bene Simone Inzaghi che, dal canto suo, ha già messo in preventivo la perdita del centrocampista. L’obiettivo di Lotito è quello di creare un’asta per monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Come riferito dal Corriere dello Sport, la settimana prossima sarà decisiva per il futuro di Sergej. La Lazio si ritroverà martedì a Formello, scatteranno i test della squadra. E i tre giorni che anticiperanno la partenza per il ritiro di Auronzo (12 luglio) serviranno al ds Tare per parlare con giocatori e procuratori. Sono attesi in coppia Sergej Milinkovic e l’agente Mateja Kezman. Lo sbarco dell’agente serbo è diventato routine nell’estate di mercato. Kezman e la società rivaluteranno offerte e scenari di mercato. Il procuratore informerà il club dei contatti avuti, delle possibilità concrete di partenza, si definirà una nuova strategia. Come andrà a finire la storia non è dato a sapersi, servirà ancora tempo. Di certo nelle prossime settimane si aprirà un nuovo capitolo di questa telenovela che ci accompagnerà per tutta l’estate.