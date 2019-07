Calciomercato, dalla Spagna: pronta l’offerta dello United per Milinkovic

Secondo il portale spagnolo Marca il Manchester United avrebbe già pronta un’offerta di 75 milioni per Sergej Milinkovic

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic si intreccia con quello di Paul Pogba. Come anticipato, infatti, il Manchester United dovrà, con tutta probabilità, dire addio al talento ex Juventus, sempre più proiettato verso il trasferimento al Real Madrid. Come confermato dal suo stesso agente Mino Raiola, la volontà del giocatore è quella di lasciare la Premier, e neanche la proposta di Ole Gunnar Solskjaer di eleggerlo a vice capitano può cambiare le sorti del destino del francese. I ‘Red Devils’, dunque, in attesa dell’assalto dei madrileni, sono obbligati a cautelarsi, ed il sostituto numero uno pare essere proprio il ‘Sergente’ della Lazio. Secondo ‘Marca’, poi, lo United avrebbe pronta già un’offerta di 75 milioni di euro per il centrocampista. Valutazione di tutto rispetto, ma ancora lontana rispetto alle richieste del presidente Lotito. Il futuro del centrocampista rimane un enigma.