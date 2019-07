Salernitana, dalla Lazio arriva Lombardi: futuro in bilico per Anderson e Rossi

Salernitana, pochi innesti provenienti dalla Lazio: Lombardi verso il trasferimento, futuro in bilico per Anderson e Rossi

Cristiano Lombardi, forse Andrè Anderson. Potrebbero essere soltanto due i calciatori provenienti dalla Lazio che arriveranno alla Salernitana. A proposito dell’esterno d’attacco, dopo risolto il prestito con il Venezia e rinnovato il proprio contratto con il club capitolino, potrebbe essere dirottato in prestito all’ombra dell’Arechi. L’ex Primavera è reduce da un bel campionato col club veneto, ed anche a Benevento si era ritagliato uno spazio giocando 17 partite nella massima serie. Quanto ad Andrè Anderson, scrive tuttosalernitana.com, molto dipenderà dalla volontà e dal modulo di mister Ventura: l’italo-brasiliano non si è trovato male in Campagna e potrebbe rimanerci per un’altra stagione. Escluso, al momento, il quarto ritorno di Milana, mentre si è proposto Alessandro Rossi.