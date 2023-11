Calciomercato Lazio, quel centrocampista nel mirino di Sarri e Lotito: l’agente ha svelato una cosa. I dettagli

Tullio Tinti, agente di Andrea Colpani, è intervenuto a Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport per parlare del momento positivo del suo assistito. Ha parlato anche del suo futuro: il centrocampista del Monza è al centro di diverse voci di mercato, che riguardano anche la Lazio. Ecco le sue parole.

PAROLE– «In questo ruolo da mezza punta riesce a esprimere al meglio le qualità tecniche e fisiche. Lo chiamano El Flaco perché è magro, però è anche alto 1,88, ha una bella fisicità. Quando Palladino lo ha avvicinato vicino all’area, lì è diventato letale, Andrea calcia come i giocatori veri. Può giocare in diversi ruoli: in un 4-3-3 può giocare esterno ma anche mezz’ala di centrocampo. Ha margini per poter fare più di un ruolo. Spero possa esordire in Nazionale. Futuro? Ora è concentrato sul Monza, poi la chiamata in azzurro è l’aspirazione massima di tutti i ragazzi ».