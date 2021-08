Probabili formazioni Twente Lazio, le scelte di Maurizio Sarri: Ciro dal 1′

Ecco le probabili formazioni del match amichevole di oggi tra Twente e Lazio: mister Sarri punta su Immobile dal primo minuto

La Lazio si prepara ad affrontare una nuova amichevole in questo precampionato. Dopo il match terminato per 1-1 contro il Meppen, quest’oggi i biancocelesti si dirigeranno in Olanda per affrontare il Twente. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi, con il tecnico Maurizio Sarri intenzionato a puntare sul capitano Ciro Immobile dal primo minuto nel suo tridente. Ecco le possibile scelte del Comandante riportate da Il Messaggero.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic; Leiva, Luis Alberto, Milinkovic; Moro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.