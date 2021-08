Kostic Lazio, trattativa in dirittura d’arrivo con l’Eintracht: i dettagli

La Lazio è ormai vicinissima ad accogliere a Roma un altro nuovo acquisto: la trattativa con l’Eintracht per Kostic è ad un ottimo punto

La Lazio sembra ormai pronta ad accogliere un altro acquisto in questa sessione di calciomercato. Dopo averlo inseguito per diverso tempo e aver visto anche i cugini giallorossi avvicinarsi molto al giocatore, il club biancoceleste sembra ormai vicinissimo ad accogliere Filip Kostic.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la trattativa tra la Lazio e l’Eintracht di Francoforte sembra essere in dirittura d’arrivo: le due società avrebbero trovato un accordo per un passaggio in prestito oneroso del serbo. Il suo arrivo nella Capitale, dunque, sembra sempre più vicino, in attesa di conoscere anche quale sarà il futuro di Joaquin Correa.