Correa, proseguono i contatti con Inter, Everton e Leicester: la situazione

Ancora vivo il mercato in uscita della Lazio, in particolare per Joaquin Correa: proseguono i contatti con le tre pretendenti del Tucu

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul fronte del mercato e sta studiando la strategia per sbloccare finalmente l’indice di liquidità, attraverso delle cessioni. Il nome più calo in partenza è ormai da tutta l’estate quello di Joaquin Correa.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, proseguono i contatti con Inter, Everton e Leicester per il Tucu. Il suo agente Alessandro Lucci sta trattando con queste società e spera di trovare una soluzione entro ferragosto per questa situazione, con la Lazio che attende per potersi muovere su altri obiettivi. La volontà del club capitolino è quella di incassare almeno 30 milioni di euro.