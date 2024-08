Calciomercato Lazio, Pinamonti trova squadra: il centravanti verso QUEL club di SERIE A

Calciomercato Lazio, Pinamonti trova una nuova squadra in Serie A: il centravanti verso quel club italiano. Le ultime novità

Con la cessione ormai imminente di Gudmundsson alla Fiorentina il Genoa ha scelto Andrea Pinamonti come nuovo rinforzo in attacco, in passato accostato anche al calciomercato Lazio prima che i biancocelesti scegliessero di puntare su Dia.

Come riportato da Sky Sport, l’offerta al Sassuolo è quella del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 e l’attaccante è già in città per sostenere le visite mediche. Si tratterebbe di un ritorno in rossoblù per lui, dove ha giocato nel 2019-2020: per lui 34 presenze tra campionato e Coppa Italia e 7 reti.