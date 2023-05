Calciomercato Lazio, Petrucci: «Ecco la situazione su Milinkovic Savic e Luis Alberto»

Calciomercato Lazio, L’uomo mercato di Sky Petrucci: «Ecco la situazione su Milinkovic Savic e Luis Alberto»

L’inviato Sky Sport, Matteo Petrucci, ha fatto il punto della situazione sul mercato della Lazio, soprattutto sulle situazioni di Milinkovic Savic e Luis Alberto.

SAVIC- Cento milioni per la nuova Lazio. Arrivano dalla qualificazione in Champions League che garantirà circa 40/45 milioni, ma possono arrivare anche da altri obiettivi che ha la società. Il secondo posto garantirebbe maggiori introiti e l’accesso alla Supercoppa Italiana. Un totale di 21 milioni. I restanti (circa 30/35) dovrebbero arrivare dalla cessione di Milinkovic-Savic. La Lazio non ha particolare piacere a cedere il Sergente ma si è capita che questa è l’unica via perché di rinnovo non si è mai parlato ed è chiara la volontà del giocatore di chiudere il suo percorso. Una parte di questi 100 dovrà essere investita per un eventuale sostituto perché conosciamo il valore e l’importanza del serbo. L’obiettivo è garantire una Lazio competitiva sia in Champions che in campionato.

LUIS ALBERTO- A sorpresa se vogliamo si è iniziato a parlare di un possibile rinnovo di contratto. Siamo passati dalle valigie pronti a l’uomo in più della Lazio. Con la Cremonese sara la 21esima consecutiva da titolare. Sarri non vuole perdere anche lo spagnolo e la società sta iniziando a sondare il terreno per allungare il suo contratto in scadenza fino al 2025. Le richiesta del Mago è di circa 3,5 milioni a stagione, guarda caso lo stesso ingaggio attuale di Milinkovic