Calciomercato Lazio, per il post Luis Alberto si guarda in casa Samp

Calciomercato Lazio, i biancocelesti in caso di addio di Luis Alberto non vogliono farsi cogliere impreparati e guardano in casa Samp

A poche settimane dalla sessione invernale di calciomercato, la Lazio è a lavoro per garantire la rosa adeguata per il proseguo di stagione a Sarri. A tenere banco è il futuro di Luis Alberto e i biancocelesti, in caso di addio dello spagnolo, non vogliono farsi cogliere impreparati.

Il giocatore individuato per sostituirlo potrebbe essere Sabiri della Sampdoria, attualmente impegnato al Mondiale. Sul giocatore risulta esserci anche la Fiorentina, che avrebbe offerto al club ligure 5 milioni di euro più una contropartita. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.com