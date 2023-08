Calciomercato Lazio, per il centrocampo il club guarda in casa Fiorentina

Lazio, il club biancoceleste per rinforzare il centrocampo avrebbe messo gli occhi su Barak : tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio continua a essere in fase di evoluzione, con il club biancoceleste che starebbe lavorando per un centrocampo ideale per la serie A. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società avrebbe messo gli occhi su Barak per rinforzare la zona centrale del campo oltre l’arrivo di Rovella.

Il quotidiano spiega che la Fiorentina valuta l’ex Verona 10 milioni, la trattativa è complessa ma tutto può accadere.