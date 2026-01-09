Calciomercato Lazio, Pedraza approderà in biancoceleste? L’indiscrezione

Calciomercato Lazio, la dirigenza biancoceleste manifesta il proprio interesse per lo spagnolo Alfonso Pedraza. Cosa filtra in merito

Il calciomercato invernale si sta facendo particolarmente interessante anche in casa Lazio, con il club biancoceleste che sta pianificando per il futuro e non solo per la sessione corrente. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, uno degli obiettivi per il mercato estivo è Alfonso Pedraza, terzino sinistro del Villarreal. Il giocatore, classe 1996, è già stato “prenotato” dalla Lazio per giugno, con il club che sta preparando il terreno per un suo arrivo nella prossima stagione.

Calciomercato Lazio, Pedraza il rinforzo per la fascia sinistra

Alfonso Pedraza è uno dei terzini più apprezzati della Liga per le sue doti atletiche, la capacità di spinta e la solidità difensiva. La Lazio ha individuato in lui il rinforzo ideale per la fascia sinistra, una zona del campo che necessita di un’alternativa di qualità, considerando anche le difficoltà vissute in quella posizione nelle ultime stagioni. L’accordo tra la Lazio e il Villarreal sembra essere indirizzato verso una trattativa che si concretizzerà a partire da giugno, quando il contratto del giocatore con il club spagnolo sarà in scadenza!

Calciomercato Lazio, le tempistiche e il futuro di Pedraza

L’arrivo di Alfonso Pedraza alla Lazio è previsto per la prossima estate, ma il club biancoceleste sta già lavorando per anticipare ogni possibile concorrente sul mercato. La possibilità di assicurarsi il terzino spagnolo con un trasferimento estivo è concreta, ma potrebbe anche dipendere da come si evolverà la situazione con il Villarreal e da eventuali sviluppi su altre offerte che potrebbero arrivare per il giocatore.

