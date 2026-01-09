Futuro Isaksen, l’attaccante potrebbe partire in estate! La rivelazione

Futuro Isaksen, possibile partenza del danese nella sessione estiva di mercato! Si valuteranno delle offerte importanti: ecco cosa traspare

Il calciomercato invernale della Lazio si sta rivelando ricco di movimenti, con la dirigenza biancoceleste impegnata sia nelle trattative in corso che nella pianificazione per il futuro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, uno dei nomi che potrebbe lasciare la Lazio nella prossima finestra di mercato estiva è Gustav Isaksen, attaccante classe 2001 che non è riuscito a imporsi pienamente in squadra. La sua partenza sembra ormai una possibilità concreta!

Calciomercato Lazio, Isaksen in partenza: la cifra di partenza

Gustav Isaksen, arrivato alla Lazio con grandi aspettative, potrebbe essere ceduto a fine stagione se arrivassero offerte concrete. Come riferito da Il Corriere dello Sport, la dirigenza biancoceleste sarebbe pronta a considerare qualsiasi proposta, sia essa di alto o basso livello, per il giovane attaccante danese. La cifra fissata dai biancocelesti per il suo trasferimento è di 20 milioni di euro, un importo che la società è disposta a accettare per dare il via libera alla sua cessione.

Calciomercato Lazio, il futuro di Isaksen tra le offerte

Se dovessero arrivare offerte che soddisfano la valutazione della Lazio, Isaksen potrebbe partire senza problemi, con il club pronto a concentrarsi su nuove opportunità di mercato. Il giovane attaccante ha qualità che attirano l’interesse di altre compagini e un suo trasferimento estivo sembra ormai probabile.

Calciomercato Lazio, l’attenzione al futuro

Con la Lazio concentrata su altre trattative in entrata e in uscita, la partenza di Isaksen sarebbe un passo importante nella ristrutturazione della rosa. La società biancoceleste si prepara a chiudere il cerchio su un’altra operazione estiva, con l’obiettivo di reinvestire la somma guadagnata per rinforzare il reparto offensivo con nuovi innesti più funzionali alle idee di Maurizio Sarri.

