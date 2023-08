Calciomercato Lazio, occhio al Real Madrid: interesse per un obiettivo biancoceleste: le ultime

Come riportato da AS, Il Real Madrid sarebbe andato subito ai ripari per trovare in tempi brevi un sostituto di Thibaut Courtois, infortunatosi al legamento crociato.

I Galacticos avrebbero sondato l’ipotesi Samir Handanovic, svincolato, e obiettivo anche della Lazio per la porta biancoceleste.