Calciomercato Lazio, Paredes: trovata l’intesa tra il PSG e un club. I dettagli. Nelle casse dei parigini dovrebbero andare circa 6 milioni di euro

Leandro Paredes è in cerca di una nuova sistemazione, il giocatore era stato anche accostato alla Lazio nelle ultime settimane. L’opzione più probabile in questo momento sembra il Galatasaray. Come riporta Fabrizio Romano, il club turco ha trovato l’intesa con il PSG per il trasferimento a titolo definitivo. Nelle casse dei parigini dovrebbero andare circa 6 milioni di euro. Manca da trovare ancora l’accordo con il centrocampista argentino.