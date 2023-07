Mercato Lazio, Samardzic in pole: Lotito prepara quella proposta

Calciomercato Lazio, Samardzic dell’Udinese è il nome in pole per la sostituzione di Milinkovic-Savic: la proposta di Lotito

Come riporta Il Tempo, il nome in pole per la sostituzione di Milinkovic-Savic nel calciomercato Lazio è quello di Lazar Samardžić. Il centrocampista dell’Udinese, che piace a Sarri e a tutti i suoi collaboratori, era stato individuato già ad inizio giugno come potenziale sostituto di Milinkovic-Savic o Luis Alberto.

La valutazione di Pozzo è di 30 milioni di euro ma Lotito conta di convincerlo mettendo sul piatto 20 milioni più bonus facilmente raggiungibili.