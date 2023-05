Calciomercato Lazio, conferme sull’obiettivo a centrocampo. Ultime

Calciomercato Lazio, piovono conferme su Gedson Fernandes, mezzala del Besiktas: servono 20 milioni di euro

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, trovano conferme le voci su un rinnovato interesse del calciomercato Lazio su Gedson Fernandes.

La mezzala del Besiktas, ex Benfica, piace molto a Sarri che lo sta prendendo in considerazione come alternativa all’eventuale partenza di Milinkovic-Savic. Per lasciarlo partire servono almeno 20 milioni considerando che il club turco deve dare la metà delle cifra incassata proprio al Benfica.