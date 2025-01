Calciomercato Lazio, non solo Sylla: si cerca l’occasione in difesa, ecco tutti i nomi nel mirino

Calciomercato Lazio, non solo rinforzi a centrocampo, si guarda in difesa: non solo Sylla, ma il profilo è quello giusto. Ecco gli altri nomi

Il Calciomercato Lazio è al lavoro non solo per il centrocampo, con Cesare Casadei ancora il primo indiziato per arrivare in biancoceleste, ma anche in difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, si cerca l’occasione giusta: si cerca un profilo giovane e di prospettiva, under 22 che possa affiancarsi ed imparare dall’esperienza di Gila, Romagnoli, Patric e Gigot.

Il nome principale rimane quello di Sylla dello Strasburgo, ma non è il solo: piace anche Anselmino, classe 2005 del Chelsea – con cui i colloqui sono già avviati sul fronte Casadei – in prestito al Boca Juniors. infine occhio ad Ismajli dell’Empoli: il difensore è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero in estate, ma in quel caso i biancocelesti dovrebbero vendere visto l’età di 28 anni del difensore.