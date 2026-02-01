Calciomercato Lazio, si lavora per il futuro: occhi su Alajbegović e Schjelderup. I dettagli

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste lavora in prospettiva: nel mirino due giovani promettenti del calcio europeo

La Lazio ha deciso: il futuro si costruisce oggi. L’operazione “ringiovanimento”, iniziata con i primi movimenti di gennaio, è destinata a diventare il pilastro della strategia biancoceleste per la prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: investire su profili giovani, garantendo a mister Sarri calciatori con margini di crescita tecnici ed economici elevatissimi.

Kerim Alajbegović: il nuovo gioiello del Salisburgo

Il primo nome in cima alla lista dei desideri è quello di Kerim Alajbegović. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha già avviato i sondaggi per il talento bosniaco classe 2007. L’attaccante, che ha già bagnato l’esordio in nazionale maggiore con un gol, è un profilo ben noto a Formello: è stato infatti compagno di squadra di Petar Ratkov nel club austriaco. La sua duttilità nel reparto offensivo lo rende il candidato ideale per il nuovo ciclo laziale.

Andreas Schjelderup: l’eroe di Champions strega la Lazio

Non è da meno l’interesse per Andreas Schjelderup, l’esterno norvegese del Benfica che ha appena sconvolto l’Europa. Il giovane talento è reduce da una prestazione leggendaria: una doppietta decisiva rifilata al Real Madrid nell’ultima notte di Champions League. Un exploit che, se da un lato ha confermato le doti da fuoriclasse di Schjelderup, dall’altro ha fatto schizzare il prezzo del cartellino, spingendo la Lazio ad accelerare i contatti per anticipare la concorrenza internazionale.

Progetto Lazio: talento e plusvalenze per il futuro

La rotta è tracciata. Puntare su Alajbegović e Schjelderup non è solo una scelta tecnica, ma una precisa volontà societaria di creare valore. Inserire giovani già pronti per palcoscenici importanti permette alla Lazio di guardare al mercato di giugno con ambizione, costruendo una rosa capace di sfidare le big con freschezza e imprevedibilità.

