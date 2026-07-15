Tutti i dettagli su Kennedy: chi è il giocatore della Fluminense nel mirino della Lazio

Chi è Kennedy? Tutti i dettagli sull’attaccante entrato nella shortlist di Gattuso: numeri importanti in stagione e un passato da protagonista

La Lazio continua a cercare un nuovo centravanti da consegnare a Gennaro Gattuso e, dopo settimane in cui il mercato sembrava orientato soprattutto su profili già noti in Serie A, spunta una pista brasiliana. Il nome nuovo è quello di John Kennedy, attaccante classe 2002 di proprietà del Fluminense.

In questa stagione il brasiliano ha trovato una continuità importante con il Fluminense: per lui ben 35 presenze coronate da 14 gol e 2 assist, numeri che rappresentano il suo miglior rendimento in carriera. Dati che inevitabilmente hanno attirato l’attenzione anche in Europa, dove però il classe ’20’02 avrebbe ancora tutto da dimostrare in un contesto tattico e competitivo molto diverso.

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Piccoli e Pinamonti restano sullo sfondo

La Lazio continua a valutare anche altri nomi per l’attacco, compresi Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti, profili che restano comunque nella lista biancoceleste. L’inserimento di John Kennedy conferma però la volontà del club di allargare il raggio d’azione e studiare soluzioni anche fuori dal mercato italiano.

Il contratto dell’attaccante con il Fluminense è valido fino a dicembre 2027. Questo dettaglio lascia margine di trattativa al club brasiliano, che può gestire la situazione senza particolare urgenza. La Lazio ha mosso i primi passi: ora servirà capire costi, formula e reale apertura del Fluminense a una possibile cessione.