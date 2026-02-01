Calciomercato Lazio, obiettivi Hjerto-Dahl e Dzodic ma c’è un ostacolo: ecco quale

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste segue Hjerto-Dahl e Dzodic ma c’è un ostacolo. Tutti gli aggiornamenti

Le ultime ore di calciomercato della Lazio si tingono di giallo. Con la chiusura della sessione ormai alle porte, il club bianconero sta cercando di puntellare la rosa con profili giovani e di prospettiva, ma le trattative internazionali hanno subito una brusca frenata. Il DS Fabiani è al lavoro su due fronti caldi, ma le richieste economiche dei club proprietari dei cartellini stanno complicando i piani della società capitolina.

Muro norvegese per Hjerto-Dahl: la Lazio riflette

Il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Jens Hjerto-Dahl, gioiellino del Tromsø e considerato uno dei talenti più cristallini del calcio scandinavo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa sta vivendo una fase di stallo: il club norvegese “spara alto” per il suo centrocampista classe 2005, forte di un contratto a lungo termine e dell’interesse di diverse squadre europee. La Lazio dovrà decidere se assecondare le pretese economiche o virare su altri obiettivi.

Ostacolo Dzodic: l’Almería non fa sconti alla Lazio

Non solo Norvegia. Gli scout biancocelesti hanno messo nel mirino anche Stefan Dzodic, promettente mediano serbo attualmente in forza all’Almería. Anche in questo caso, però, la strada appare in salita. La testata romana sottolinea come il club spagnolo stia facendo muro, richiedendo una cifra ritenuta eccessiva per le casse della Lazio. Dzodic, figlio d’arte e fisico imponente, piace molto per la sua capacità di schermare la difesa, ma l’accordo economico resta lontano.

Lazio, sprint finale per regalare rinforzi a Sarri

Il tempo stringe e la strategia del club biancoceleste appare chiara: investire su giovani di qualità per garantire un futuro solido al progetto tecnico. Se le piste che portano a Hjerto-Dahl e Dzodic dovessero definitivamente sfumare a causa dei costi elevati, non sono esclusi colpi di scena last-minute con nomi nuovi pronti a emergere nelle prossime frenetiche ore.

