Calciomercato Lazio: sogno Gudmundsson per il prossimo anno, ma la richiesta è altissima

Calciomercato Lazio: ci sono stati contatti per il nuovo nome della Serie A ma la richiesta del club è altissima

Per Il Messaggero la Lazio ha un nuovo sogno proibito ed il suo nome è quello di Albert Gudmundsson.

Dopo aver interrotto i dialoghi col Monza per Colpani la Lazio ha deciso di virare su altri nomi tra cui quello del gioiellino del Genoa. Ci sono stati contatti con l’entourage ma la richiesta per il giocatore è molto alta, 30 milioni, per questo per ora rimane più un sogno che una possibilità concreta.