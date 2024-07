Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo a centrocampo in Argentina: ecco il nome che piace al ds dei biancocelesti

Mentre il calciomercato Lazio in questo momento si concentra sulle uscite, quello in entrata è sempre attivo per la ricerca di nuove possibilità e, come riportato dal portale argentino elcrackdeportivo.com, c’è un nuovo centrocampista nel mirino di Fabiani.

I biancocelesti sarebbero infatti in lizza per Lucas Robertone, centrocampista classe 1997 dell’Almeria: valutato 10 milioni, piace anche al Boca Juniors, River Plate, Celta Vigo e Villarreal.