Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome: tutti i dettagli!

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono sulle tracce di un nuovo giocatore dalla Germania per la difesa: ecco di chi si tratta e dove gioca

Calciomercato Lazio. Seppur il mese di giugno sia ancora lontano i biancocelesti non perdono tempo. Infatti il ds della Lazio Angelo Fabiani è già all’opera per regalare qualche rinforzo a Baroni nella prossima stagione. In particolare, stando alle parole de il Corriere dello Sport, il prossimo obiettivo potrebbe essere Omar Traoré.

Si tratta di un esterno destro d’attacco di origini togolesi in forza all’Heidenheim, in lotta per la retrocessione in Bundesliga. Un colpo sottotraccia che potrebbe portare a Roma un nuovo rinforzo per la prossima Serie A.