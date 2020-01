Calciomercato Lazio, spunta un altro nome per il centrocampo

Calciomercato Lazio, con la partenza di Valon Berisha si pensa ad un nuovo centrocampista: ecco chi è

Si sa, negli ultimi giorni di calciomercato può succedere di tutto. La Lazio fino ad ora ha lavorato sottotraccia ma non è detto che in queste ultime 48 ore non possano arrivare delle sorprese.

La priorità sarebbe quella di portare a Roma un attaccante ma circolano anche alcuni nomi per quanto riguarda il centrocampo, vista anche la partenza di Berisha. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport infatti ai biancocelesti interesserebbe Victor Wanyama, centrocampista 28enne del Tottenham.