Calciomercato Lazio, in dirittura d’arrivo la trattativa per Berisha al Dusseldorf

Calciomercato Lazio, il biancoceleste è ad un passo dsll’addio: già superate le visite mediche con il Fortuna Dusseldorf

Sembra ormai essere in dirittura d’arrivo l’operazione che riguarda la cessione di Valon Berisha. Il calciatore ex Salisurgo non è mai riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nella Lazio, complici anche i tanti guai fisici in questi due anni.

Come riporta la stampa tedesca il biancoceleste avrebbe già superato le visite mediche con il Fortuna Dusseldorf. Mancano da limare gli ultimi dettagli per l’ufficialità ma la trattativa sembra avviarsi verso la conclusione.