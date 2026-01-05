Calciomercato Lazio, spicca un nuovo nome nel taccuino dei biancocelesti. Cosa emerge

Calciomercato Lazio, focus sul reparto offensivo! Nel taccuino del Ds Mariano Fabiani figura un giocatore militante al Torino. Le ultime novità

La sessione invernale continua a regalare intrecci interessanti e il calciomercato Lazio si arricchisce di un nuovo nome per il reparto offensivo. La dirigenza è al lavoro per valutare opportunità utili ad aumentare qualità e soluzioni in avanti. Secondo quanto rivelato sui suoi canali social dal giornalista Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati dai biancocelesti ci sarebbe anche Cyril Ngonge, attualmente al Torino in prestito dal Napoli.

Calciomercato Lazio, l’indiscrezione di Di Marzio e l’asse con Torino-Napoli

L’indiscrezione apre uno scenario nuovo e intrigante. Ngonge, esterno offensivo classe 2000, è un giocatore che la Lazio sta osservando con attenzione, valutando la fattibilità di un’operazione che coinvolgerebbe tre club. Il Torino, dove il belga è attualmente inserito, resta un interlocutore diretto, mentre il Napoli detiene il cartellino e avrà un ruolo chiave nel definire eventuali sviluppi.

Al momento si tratta di un interesse, non ancora di una trattativa avanzata, ma il fatto che il nome di Ngonge sia entrato nei radar biancocelesti conferma la volontà della Lazio di esplorare il mercato con attenzione, alla ricerca di profili capaci di incidere nell’immediato.

Calciomercato Lazio, strategie e tempistiche

La dirigenza biancoceleste sta analizzando più piste, senza accelerare in modo sconsiderato, ma tenendo aperti diversi tavoli. L’operazione Ngonge dipenderà da diversi fattori: la posizione del Napoli, le intenzioni del Torino e la formula ritenuta più sostenibile dalla Lazio, che potrebbe orientarsi verso un prestito con opzione o altre soluzioni flessibili.

