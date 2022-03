Calciomercato Lazio, il tesoretto può arrivare dagli esuberi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio, il tesoretto arriva dagli esuberi? Muriqi, Vavro ed Escalante potrebbero portare soldi nelle casse del club

Muriqi, Vavro ed Escalante: un nuovo tesoretto per la Lazio? I tre hanno salutato la squadra per cercare fortuna altrove e le loro carriere sembrano essersi rilanciate in poche settimane. L’attaccante è il nuovo idolo del Maiorca e l’ipotesi che il club lo riscatti non è così remota: l’acquisto definitivo porterebbe nelle casse tra i 10 e 12 milioni. Discorso simile per Vavro che ha ritrovato smalto al Copenaghen, ritornando protagonista con un assist alla prima presenza e un gol alla seconda su punizione.

Come ricorda Corrieredellosport.it, anche Escalante si è ritagliato uno spazio importante e festeggiato la prima rete con la maglia dell’Alaves. Il riscatto dei tre, insomma, porterebbe cifre importanti in estate.